Москва, 18 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Постоянная возможность доступа к сетям Wi-Fi на смартфоне или других гаджетах повышает вероятность взлома устройства хакерами. Об этом сообщил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов агентству «Прайм».

David Whelan Киберпреступность

Герасимов объяснил, что мошенники могут создавать поддельные точки доступа с такими же названиями, как у общедоступных сетей каких-либо компаний. При обнаружении сети с ранее использовавшимся названием устройства могут подключиться к ней автоматически.

«После чего у него [злоумышленника] появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и т.д.» — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для минимизации риска взлома устройства следует включать возможность подключения к сетям Wi-Fi только при необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал, что общедоступные точки доступа Wi-Fi могут использоваться злоумышленниками для кражи персональных данных.