18 июля 2021 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:15 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Растет количество афганских мигрантов в Турции

Как передает T24, ежедневно около тысячи граждан Афганистана спасаются бегством в Турции. В ходе мероприятий, проведенных в Анкаре и других провинциях, арестованы иностранные граждане, незаконно въехавшие и пребывающие на территории Турции. Большинство афганских мигрантов, спасающихся от набирающего силу режима группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшей под контроль 85% территории Афганистана, включая два КПП на границе между Туркменистаном и Ираном, направляются в Иран и Турцию. Сотрудники управления безопасности Анкары и управления по борьбе с нелегальной миграцией выявили большое количество афганских граждан, нелегально въехавших на территорию Турции. Стало известно, что начата реализация мер по депортации афганских граждан.

Прокуроров призвали провести расследование по факту раздачи оружия

Как сообщает Cumhuriyet, после обнародования разоблачающих видео лидера мафиозной группировки Седата Пекера заместитель председателя Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба призвал министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу уйти в отставку, а прокуроров заняться своими прямыми обязанностями и провести расследование по факту раздачи оружия гражданскому населению на автомобиле, принадлежащем молодежному отделению Партии справедливости и развития (ПСР), в ходе попытки военного переворота 15 июля 2016 года.

Раскрыт план Эрдогана по Афганистану

Как передает Sözcü со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) со штаб-квартирой в Лондоне, лидеры протурецких вооруженных формирований сирийской оппозиции в Африне и других регионах Сирии, воевавших в Ливии и Нагорном Карабахе, согласились переправить боевиков в Афганистан нетрадиционным способом. Сирийские диссиденты будут вербоваться по официальному контракту через турецкие частные охранные предприятия в Афганистане. Эта процедура начнется в сентябре и будет проводиться через турецкие охранные предприятия, поскольку боевики сирийской оппозиции не доверяют своим лидерам. В обязанности наемников в Афганистане будет входить охрана международного аэропорта, государственных учреждений, военных штабов и международных сил в Кабуле, при этом они не будут принимать участия в военных действиях против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их заработная плата будет составлять от 2000 до 3000 долларов в месяц,

Сирийские боевики Freedom House

Подмена на муку и продажа конфискованных судом наркотиков

Как сообщает Duvar, рассекречена преступная схема торговли судебным конфискатом, находящимся в бюро хранения суда г. Ван, в которой замешаны государственные чиновники. Под следствием находятся директор бюро хранения конфиската и четыре прокурора. Несмотря на регулярные проверки, которые проводились раз в полгода на протяжении 10 лет, участникам преступной схемы удалось подменить на муку 300 кг наркотиков, подготовить липовые документы об уничтожении переданных на хранение денежных средств, вывезти и продать судебный конфискат.

Исковое заявление против Эрдогана и Сойлу

Как передает Halk TV, в опубликованных на прошлой неделе видео Седат Пекер, в отношении которого проводилось расследование по факту причастности к мафиозной группировке, обвинил министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в том, что во время попытки военного переворота 15 июля 2016 года последний раздавал гражданскому населению оружие, не состоящее на учете в каких-либо государственных военизированных организациях, на принадлежащем молодежному отделению правящей Партии справедливости и развития (ПСР) автомобиле. После этих обвинений адвокаты Народно-освободительной партии (HОП) перешли к активным действиям и подали исковое заявление против лидера ПСР, президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Сойлу, экс-министра казначейства и финансов Берата Альбайрака, председателя молодежного отделения ПСР в Стамбуле Османа Томакина, главы молодежного отделения Организации исламского сотрудничества Тахи Айхана, экс-главы молодежного отделения ПСР в Эсенюрте Абдульсебура Соганлы и сотрудника МВД Ахмета Оная.

229 ордеров на арест, операции в 47 провинциях Турции

Как сообщает TR724, выдано 229 ордеров на арест лиц, подозреваемых в причастности к попытке военного переворота 15 июля 2016 года, из которых 86 — военнослужащие, а 143 — студенты, отчисленные из военных училищ. В ходе операций в 47 провинциях Турции, инициированных генеральной прокуратурой Измира, арестовано 125 человек, 57 из которых являются действующими военнослужащими. Сообщается, что в числе арестованных два подполковника, майор, два капитана, восемь старших лейтенантов, пять лейтенантов, 54 младших офицера и 14 сержантов.

Турецкая полиция Gov.tr

Оппозиционеры правящей партии Турции преследуют в Европе

Как передает Bold Medya, участились случаи насилия против оппозиционеров силами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Европе. Яркими примерами этого служат нападения на журналиста Абдуллу Бозкурта, боксера Унсала Арыка и журналиста Эрка Аджарера. На аккаунте jitemkurt в Twitter опубликован «карательный список», в котором числятся видные журналисты, писатели и мыслители. В своем доме в Берлине пострадал Аджарер, который обвинил в случившемся сторонников режима Эрдогана. Около дома в Швеции нападению со стороны трех неизвестных подвергся главный редактор Nordic Monitor Бозкурт. Он заявил, что Nordic Monitor еще более решительно продолжит информировать мировую общественность о противоправных действиях Турции и виновные в нападении ответят по заслугам.

«Турецким военным здесь делать нечего»

Как сообщает Ahval News, в то время как Анкара и Вашингтон продолжают вести переговоры по вопросу обеспечения турецкими военными безопасности в аэропорту им. Хамида Карзая в Кабуле, представитель группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направил Анкаре недвусмысленное предупреждение, согласно которому, если турецкие военные останутся в стране после вывода войск США, они будут расценены как оккупанты, и в отношении них будет применена «политика джихада». «Исламскую Республику Афганистан и Турцию объединяют исторические, культурные и религиозные связи. Продление режима оккупации вызовет в нашей стране враждебность к турецким властям и нанесет ущерб двусторонним отношениям», — говорится в заявлении. Представитель группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал Анкару пересмотреть свое решение.

Турция расселяет афганские семьи в Тель-Абьяде

Как пишет курдское информационное агентство ANHA со штаб-квартирой в Бельгии, Турция расселяет семьи афганских беженцев, нелегально въехавших на территорию Сирии, в домах сирийских жителей в оккупированном на севере Сирии Тель-Абьяде. Сообщается, что после вывода войск США и стран — членов НАТО талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно укрепили свои позиции в Афганистане, вследствие чего тысячи людей, вынужденные спасаться бегством, прибывают в Турцию через Иран.

Попытка военного переворота в Турции. 2016 (сс) enesnişancı

Приоткрывается завеса тайны военного переворота 15 июля 2016 года

Как передает TR724, журналист Джан Атаклы сделал важные заявления по случаю годовщины попытки военного переворота 15 июля 2016 года, в которых говорится: «15 июля не было попытки военного переворота, этот план был разработан членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), чтобы нейтрализовать членов движения «Хизмет». Безусловно, то, что случилось 15 июля — ужасно. Мы до сих пор не можем разгадать эту тайну. 15 июля — никакой не переворот. Не надо никого вводить в заблуждение. В таких ситуациях необходимо смотреть на последствия, а также на то, кому всё это было на руку. Переворот — это всего лишь игра, в результате которой один правитель, один человек получает баснословную выгоду. Вся страна оказывается в его власти. У него и у всего его окружения появляется возможность подняться на самую вершину и продолжить свое безжалостное управление».

«Я не верю, что события 15 июля — это всего лишь театральное представление»

В интервью Medyascope депутат и журналист Ахмет Шык заявил: «Я не верю, что события 15 июля — это всего лишь театральное представление, однако я полагаю, что были предприняты некоторые спланированные действия, чтобы обставить всё как «благодать Божью». Одним из них было убийство премьер-министра Бинали Йылдырыма. Я говорю вполне обоснованные вещи. Именно это стало причиной ярости Йылдырыма на одном телешоу. По моему мнению, ярость, язык тела и то, что он сказал в ходе беседы с журналистом и продюсером программы, когда речь шла о главе национальной разведывательной организации Хакане Фидане, говорят о том, что Йылдырым был одной из мишеней, так как это можно было бы преподнести как огромную утрату».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Правозащитник, член Демократической партии народов (ДПН) Омер Фарук Гергерлиоглу, незаконно лишенный мандата в парламенте, будет восстановлен в правах. Соответствующее решение Конституционного суда было оглашено в пятницу на заседании Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции (TBMM).

В ходе голосования на закрытом заседании Совета Безопасности ООН было принято единогласное решение о том, что КПП на турецко-сирийской границе «Джилвегёзю» останется открытым еще в течение 6 месяцев.

По данным ООН, Турция, численность населения которой насчитывает 83 384 680 человек, занимает 19-е место в мире, в то время как общая численность населения земного шара в 2020 году составила 7 794 798 729 человек.

Экс-председатель стамбульского отделения правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Селим Темурджи относительно факта раздачи оружия гражданскому населению, о котором заявил лидер мафиозной группировки Седат Пекер, сказал: «Кто в этой стране без ведома президента может раздавать автоматы Калашникова на автомобиле, принадлежащем молодежному отделению ПСР в Стамбуле? Кто бы посмел?».

Президент США Джо Байден назначил бывшего сенатора от Аризоны Джеффа Флэйка послом США в Турции. «Принимая во внимание стратегическую важность отношений США с нашим давним союзником по НАТО — Турецкой Республикой, я горжусь доверием, проявленным ко мне президентом Байденом в связи с этим назначением», — сказал вновь назначенный посол.

Информационные источники на Южном Кипре сообщают, что турецкий катер береговой охраны открыл предупредительный огонь по греческому патрульному катеру. Место, где произошел инцидент, находится на западной границе «зеленой линии».