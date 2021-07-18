Вашингтон, 18 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В многопользовательской игре Warframe в 2021 году появятся две важные функции. Об этом Digital Extremes объявила 18 июля на фестивале TennoCon 2021.

Джойстик

Разработчики сообщили, что в Warframe, наконец-то, появится полноценная поддержка кросс-игры (владельцы разных платформ могут играть в одном мире) и кросспрогрессии (геймеры могут продолжать игровой процесс на других платформах с сохранением прогресса персонажа).

Таким образом, поклонники Warframe смогут без труда продолжить игру при переходе между платформами ПК, Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One. Кроме того, студия Digital Extremes сообщила, что сейчас разрабатывает версию игры для мобильных устройств.

Напомним, на TennoCon 2021 разработчики Warframe представили дополнение The New War. Впервые этот сюжетный квест был анонсирован на фестивале в 2018 году.