Москва, 18 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид представил клип на песню Pussy Boy из одноимённого альбома. Ролик доступен на его YouTube-канале с 18 июля.

(сс) Okras Егор Крид

В съёмках клипа приняли участие две девушки, которые, по мнению зрителей, внешне очень похожи на TikTok-блогеров Дину Саеву и Валю Карнавал. Ранее поклонники Крида приписывали ему роман с каждой из них.

«Мне кажется, или две актрисы этого клипа похожи на Валю Карнавал и Дину Саеву?», — написал Asema Off.

«Интересный факт: в клипе снялись клон Вали Карнавал и Дины Саевой», — отметил пользователь Шарлиз Шарафи.

«Мне интересно, что же такого могло произойти в их отношениях с Валей, что Егор впервые жизни написал настолько жёсткие строчки про бывшую», — прокомментировал пользователь с ником «BTS — Kings of the world».

«Крид решил показать всех своих бывших в одном клипе», — шутит пользователь I S.

Ранее Егор Крид выпустил альбом под названием Pussy Boy. В трек-лист пластинки вошли десять композиций, в том числе три выпущенных ранее сингла — «Здравствуйте», «Телефон» и «Автомат».