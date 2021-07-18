Пекин, 18 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Китайская компания XPeng представила свой второй летающий электрический автомобиль X2. Об этом сообщает портал CnEVPost.

Цитата из к/ф «Пятый элемент», реж. Люк Бессон. 1997. Франция Летающее такси

В настоящее время компания XPeng готовится к запуску производства аэромобиля Voyager X1 с системой вертикального взлёта и посадки. Эта модель была показана на автосалоне в Шанхае в апреле текущего года. Voyager X1 имеет такие же размеры, как у обычного автомобиля.

Председатель и генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн сообщил, что параллельно компания начала работу над следующей моделью аэромобиля X2. Новая модель массой 360 кг может развивать скорость до 130 км/ч.

X2 оснащена функцией беспилотного управления — с помощью нескольких датчиков и компьютерной системы X2 может рассчитывать траекторию полёта. Особенностью новой модели стала улучшенная система безопасности.

Автомобиль оснащён катапультируемым парашютом и восемью группами независимых источников питания. Это позволит обеспечить мягкую посадку аэромобиля даже в случае выхода из строя несколько аккумуляторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн заявил, что компания запустит производство летающих автомобилей до конца 2021 года.