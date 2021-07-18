18 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена может состоятся «в последние дни июля» или в первые дни августа.

Оксана Переможенко, , 15:15 — REGNUM Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена может состоятся «в последние дни июля» или в первые дни августа. Об этом 17 июля сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Пресс-секретарь президента Украины также добавил, что не стоит «делать трагедию» из-за того, что дата встречи лидеров немного сместилась.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление Никифорова обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также на телеграм-канале Klymenko Time. Многие задались вопросом относительно смысла данной встречи.

«Ну да, между концом июля и началом августа несколько дней, но Зеленский не сможет встретиться с республиканскими конгрессменами», — написал Алексей Л.

«Бабка надвое делила. В августе там не с кем встречаться, у них там каникулы. Очередной круиз Зеленского за счёт государства», — отреагировал Дмитрий С.

«Меркель [Байден] без проблем принял. Надо было с ней ехать», — иронизирует Сергей Т.

«А что даст эта встреча? Вдвоем подтвердят приверженность демократии, поговорят о реформах, а кому от этой пустой болтовни жить легче станет? Сидел бы дома и занимался страной», — добавил Александр.

Дядя Сэм. 1941-1945

«Меркель передала впечатление от встречи с Зеленским, Байден опытный политик, понял, о чём будет просить, отложил под благовидным предлогом на неопределенный срок», — считает Tatyana Z.

«Не делайте из этого трагедию, собака придёт к хозяину. Всё будет хорошо», — отметил MIXO.

«США давно уже знают, что Зеля больше одного срока не протянет, даже работая ковриком у дяди Джо! Так какого хрена он туда прется? Наверное, не все домашние задания выполнены!» — написала Маргарита П.

«Ну, Байдену как-то неудобно сказать, что говорить-то, собственно, не о чем… Вот он и откладывает в надежде, что Зеленский сам это поймет…» — отметила в свою очередь Татьяна М.

«Преподносится как «цэ вэлыка перемога» (это большая победа — О. П.). А по сети, — ну, поедет на поклон для очередной порции унижений…» — пишет Nik G.

«Я понимаю, июль-август. Но хотелось бы уточнить, в каком году», — поинтересовался Николай Ф.

«Во Франции побывал — сгорел Собор Парижской Богоматери, посетил Германию — там потоп. Байден всячески пытается отсрочить приезд Зеленского», — иронизирует «Чико Чирико».

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«Зачем? С Меркель уже встречался, и что? Он туда их смешить ездит», — добавил Иван Б.

«Всей страной готовимся и два месяца будем мусолить эту тему, потому что других тем нет…» — пишет Татьяна Л.

«Или-или. Такое не бывает. Вы для них никто и зовут вас никак. Вы неинтересны Байдену», — отметила Валентина Б.

«Пусть выезжает в конце июля и караулит Байдена у туалета в Белом доме. Может, господин соизволит переговорить с холопом как-нибудь», — подытожил Alexander V.

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