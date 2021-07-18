Москва, 18 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Наличие в организме российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина мельдония подтвердило вскрытие допинг-проб Б спортсменов. Об этом 18 июля сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

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«Вскрытие проб Б гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов», — приводит его слова ТАСС.

Также глава ФГСР утончил, что этот факт стал причиной принятия решения о снятии российского экипажа парной мужской четверки с Олимпийских игр.

«Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», — добавил Свирин.

Отметим, о положительных допинг-пробах Моргачева и Сорина стало известно на минувшей неделе, после этого спортсмены были исключены из состава сборной России в связи с подозрением в употреблении допинга.