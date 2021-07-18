Лондон, 18 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Система серверов Relay онлайн-игры Warframe подверглась серьёзной нагрузке из-за того, что в неё вошли многие геймеры, желающие посмотреть фестиваль TennoCon 2021. Об этом 18 июля сообщает журнал PC Gamer.

(сс) Olichel С джойстиком в руках

В этот раз разработчики решили вести трансляцию фестиваля на дисплеях в Relay, в результате серверы наводнили фанаты, из-за чего к ним стало сложно подключиться. Администрации сервисов SteamDB и Steamcharts сообщили, что в определённый момент к системе были подключены более 175 тыс. геймеров. Издание отметило, что это лишь малая часть людей, которые играют в Warframe.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках фестиваля TennoCon 2021 студия Digital Extremes представила дополнение Warframe: The New War. Разработчики показали фанатам 30-минутный анонсирующий трейлер.