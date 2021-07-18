Лондон, 18 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о плане «выравнивания» благосостояния регионов страны путем более равномерного распределения власти и ресурсов. Он заявил об этом 16 июля в ходе своей речи в Ковентри, передает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Во время своего выступления Джонсон сказал, что правительство намерено «переписать свод правил» о передаче полномочий на местном уровне, а также предложить округам страны «новые сделки» для того, чтобы дать им те же полномочия, которые в настоящее время предоставлены крупным городам страны.

Также он указал, что «флагманская политика» не сделает «богатые части» Британии беднее, а станет «беспроигрышным вариантом» для всех. В то же время премьер-министр страны пообещал передать больше власти местным лидерам с возможностью избрания мэров округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест на коронавирус министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавидапоказал положительный результат.