Вашингтон, 18 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Американский рэпер Soulja Boy согласился с решением суда о запрете приближения к женщине, обвинившей его в насилии. Об этом 18 июля пишет издание TMZ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным СМИ, запретительный приказ пострадавшая подала ещё в январе 2021 года. Но только в июле артист согласился «держаться подальше» от обвинившей его женщины. Срок действия судебного запрета истечёт в июле 2024 года.

ИА REGNUM напоминает, что женщина, которая была личным помощником рэпера Soulja Boy, подала на него в суд, обвинив его в изнасиловании. По её словам, в течение двух лет музыкант также избивал её.