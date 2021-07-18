Пекин, 18 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В минувшем году объем используемого для майнинга криптовалюты биткоин электроэнергии составил 1% от общего спроса в стране. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на доклад аналитической компании Rystad Energy.

Криптовалюта

Уточняется, что всего за 2020 год в КНР было произведено 7815 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии.

«По оценкам, для майнинга биткоинов в Китае требуется 86 ТВтч электроэнергии в год, или 1,1% от общего спроса на электроэнергию в Китае», — говорится в докладе.

Также отмечается, что в Китае было за минувший год добыто около 65% от общего объема биткоинов в мире.

Отметим, в текущем году власти Китая начали вводить различные ограничения на криптовалюты, включая прямой запрет на майнинг в определенных провинциях и запрет на деятельность с криптовалютами со стороны финансовых властей.