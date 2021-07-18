Вашингтон, 18 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Телеканал AMC выплатил режиссёру Фрэнку Дарабонту $200 млн для урегулирования спора о разделении прибыли от сериала «Ходячие мертвецы». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

Премьера телесериала «Ходячие мертвецы» состоялась в 2010 году. Он стал первым сериалом, который компания AMC создавала и распространяла самостоятельно.

Исполнительным продюсером сериала был Фрэнк Дарабонт. После показа сериала представители AMC и принадлежащего Дарабонту агентства CAA разошлись в оценке прибыли от шоу.

В 2013 году Дарабонт подал в суд, обвинив руководство телеканала в сокрытии части прибыли. После многолетнего судебного разбирательства стороны решили заключить мировое соглашение.

Соглашение было подписано 16 июля. Условия этого соглашения предусматривают выплату истцам $200 млн и отказ от авторских прав на сериал.