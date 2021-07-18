Токио, 18 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Японии собирается сделать одним из направлений, которому оно намерено способствовать, более широкое распространение культуры айнов. Об этом 18 июля заявил главный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, его слова приводит ИА «Красная Весна».

内閣官房内閣広報室 Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като

«Мы будем работать над улучшением содержания и усилением рекламных мероприятий, чтобы люди могли ощутить величие культуры айнов и проникнуться идеалом этнической гармонии», — сказал он во время церемонии, которая была посвящена первой годовщине открытия государственного Национального музея и парка айнов Упопой в городе Сираои, находящемся на самом северном японском острове Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга собирается принимать участие в выборах на пост лидера Либерально-демократической партии страны.