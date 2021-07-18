Лондон, 18 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В рамках фестиваля TennoCon 2021 разработчики онлайн-игры Warframe представили дополнение The New War. Анонсирующий трейлер был опубликован 18 июля на YouTube-канале портала GameSpot.

компания Digital Extremes Логотип игры Warframe

Длительность видео составляет около 30 минут, в нём авторы игры показали игровой процесс и представили новый квест, который станет самым масштабным в истории игры. По сюжету The New War в мир Warframe вторгается армия машин, желающих уничтожить всё живое.

Напомним, студия Digital Extremes анонсировала дополнение The New War ещё несколько лет назад, однако его релиз был отложен из-за эпидемии коронавируса. Стоит отметить, что помимо прочего обновление добавит в Warframe новую функцию, благодаря которой игроки смогут управлять не только своим варфреймом (боевые экзоскелеты в игре), но и другими персонажами.