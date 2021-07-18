Вашингтон, 18 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi ограничил доступ к комментированию фотографий в своём Instagram-профиле. Об этом 18 июля пишет издание The Sun.

ivabalk Маникюр

Причиной такого решения со стороны музыканта стала критика в его адрес. Подписчики рэпера осудили его цветной маникюр, который видно на последнем фото в соцсети.

https://www.instagram.com/p/CRcnST1lJkw/

Ранее Kid Cudi выступил на передаче Saturday Night Live на канале NBC в платье с цветочным принтом. Таким образом он почтил память музыканта Курта Кобейна, покончившего с собой в апреле 1994 года.