Пекин, 18 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день доля ветряных и солнечных электростанций в общей выработке Китаем электроэнергии составляет 9%. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на докладе аналитической компании Rystad Energy.

Dual Freq Ветроэлектростанция

По данным экспертов, в минувшем году в Китае было в общей сложности произведено примерно 7 815 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии. При этом 63% генерации пришлось на угольные электростанции, 17% — на гидроэлектростанции, 6% — на ветряные электростанции, и еще 5% — на ядерные.

В то же время, указывается, что газовые электростанции выработали за этот период 4% электроэнергии, солнечных электростанции — 3%, а также еще 2% —электростанции на биотопливе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пройденное планетоходом «Чжужун» расстояние превысило отметку в 500 метров к концу 17 июля.