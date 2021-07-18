Калуга, 18 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 131 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 июля. Днём ранее, 17 июля, в регионе было зарегистрировано 128 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 393 человек, 37 тыс. 195 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 426 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.