Лондон, 18 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Британские медики обеспокоены растущим числом выявляемых случаев заражения норовирусом в стране. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна».

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Отмечается, что, согласно данным Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), которые приводит The Guardian, на территории страны за последние пять недель было выявлено 154 вспышки норовирусной инфекции и это значительно превышает среднее число вспышек за аналогичный период времени в предыдущие пять лет: порядка 53 вспышек

Также указывается, что за время связанного с пандемией коронавируса карантина число таких вспышек существенно снизилось, а затем снова выросло после ослабления карантинных мер.

Кроме этого, уточняется, что за период с 31 мая по 4 июля число вспышек вирусных кишечных заболеваний, которые вызывает преимущественно норовирус, возросло более чем в два раза: со 105 до 236 случаев и в первую очередь вспышки заболевания наблюдались в детских садах и школах (65% случаев) и в домах престарелых (30%).

Помимо этого, добавляется, что эксперты ожидают дальнейшее увеличение таких вспышек после очередного ослабления карантинных мер 19 июля.

Отметим, норовирус передается, как правило, контактным способом и главной мерой предосторожности является личная гигиена и мытье рук с мылом.