Канны, Франция, 18 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Режиссёр Спайк Ли извинился за то, что случайно назвал имя победителя Каннского кинофестиваля до его официального объявления. Об этом 18 июля пишет издание Е!

Werner Bayer Набережная Круазет, Канны

«У меня нет оправданий. Я облажался», — признался режиссёр. «Прошу прощения за ошибку. Насколько я понимаю, ночью это вызвало напряженное ожидание, это было сделано не специально», — извинился Ли.

ИА REGNUM напоминает, что в начале церемонии объявления победителей Каннского кинофестиваля Спайк Ли не понял, о чём по-французски его спросила ведущая мероприятия. Поэтому он сразу «проспойлерил» (раскрыл информацию раньше времени) призёра «Золотой пальмовой ветви» — французский комедийный арт-хоррор «Титан» Джулии Дюкорно.