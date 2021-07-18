Москва, 18 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Объёмы продаж новых российских автомобилей Lada в странах Евросоюза в период с января по июнь 2021 года сократились на 35,4% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Lada.ru Lada Largus

За указанный период в странах ЕС было продан 741 автомобиль марки Lada. На июнь пришлось 126 продаж, что на 59,2% меньше показателей июня 2020 года.

В целом в ЕС продажи автомобилей в первые шесть месяцев текущего года выросли на 25,2% в годовом исчислении. Всего января по июнь было продано 5,36 млн автомобилей.

В 2020 году в Lada объявили о намерении покинуть рынок Евросоюза. Это решение объясняется ужесточением экологических стандартов в странах ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в автосалоны Словакии поступили российские внедорожники Lada Niva Travel. Ранее эта модель стала доступна в Германии и Чехии.