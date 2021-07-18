Москва, 18 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число случаев COVID-19 в столице за последний месяц снизилось почти в два раза по сравнению с пиком. Об этом Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза», — рассказал Собянин.

Кроме того, в Москве уменьшилось число госпитализаций с коронавирусной инфекцией.

Собянин считает, что всего этого удалось достичь благодаря принятым властями города мерам и сознательности самих жителей Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов для похода в ресторан. Собянин заявил, что система свою функцию выполнила, а эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась.