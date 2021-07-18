Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Информационный вакуум, который вызван сокращением возможностей сбора разведданных в Афганистане на фоне растущей динамики наступления движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает обеспокоенность у официальных лиц США. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна».

США Афганистан

Указывается, что, по данным телеканала CNN, из-за сокращения объема разведданных некоторые официальные лица США обеспокоены тем, что Вашингтон не сможет должным образом отреагировать на признаки готовящегося талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наступления на Кабул.

Также отмечается, что закрытие посольства США в Кабуле было бы одним из самых крайних шагов, в связи с чем администрация американского президента Джо Байдена ясно дала понять, что не намерена допускать повторения сценария Сайгона 1975 года. Из-за этого обстоятельства, по данным телеканала, предстоящие события в Афганистане в ближайшие недели очень интересуют власти Соединенных Штатов.

Напомним, в 1975 году перед вступлением в город Сайгон на юге Вьетнама частей Народной армии Вьетнама и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, США были вынуждены спешно эвакуировать из города почти весь американский персонал и несколько тысяч южновьетнамских гражданских лиц, сотрудничавших с проамериканским режимом.

В завершение США провели эвакуацию посредством вертолетов, получившую название — операция «Порывистый ветер». Данная операция прочно ассоциируется в США с позорным поражением в непопулярной войне во Вьетнаме.