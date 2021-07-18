Вашингтон, 18 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Спекулянты, сделавшие предзаказ на портативные консоли Steam Deck, уже выставили свои устройства на онлайн-аукционе eBay. Об этом 18 июля сообщает портал GamesRadar.

Media.steampowered.com Логотип Steam

Стоит отметить, что компания Valve попыталась решить проблему спекуляции, запретив делать предзаказы тем пользователям Steam, которые не купили ни одну игру в сервисе до июня 2021 года. Однако, как показала практика, выбранная стратегия не является идеальной: подтверждённые предзаказы на Steam Deck тут же начали перепродавать на eBay, в некоторых случаях цена на устройство выросла в два раза.

Например, на сайте онлайн-аукциона можно сейчас «купить» версию Steam Deck с объёмом памяти 64 гигабайта по цене $750 (рекомендованная цена составляет $399). Корреспондент журнала PC Gamer отметил, что самая «дешёвая» консоль с 512 гигабайтами памяти, которую ему удалось найти, стоит на eBay $949.

Напомним, Valve сообщила, что самая дорогая версия Steam Deck с накопителем 512 гигабайт будет стоить $649. Ранее ИА REGNUM сообщило, что этот вариант консоли пользуется наибольшей популярностью среди сделавших предзаказы пользователей Steam.