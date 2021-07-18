Стратегия Valve не сработала? Консоли Steam Deck уже продают спекулянты
Вашингтон, 18 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Спекулянты, сделавшие предзаказ на портативные консоли Steam Deck, уже выставили свои устройства на онлайн-аукционе eBay. Об этом 18 июля сообщает портал GamesRadar.
Стоит отметить, что компания Valve попыталась решить проблему спекуляции, запретив делать предзаказы тем пользователям Steam, которые не купили ни одну игру в сервисе до июня 2021 года. Однако, как показала практика, выбранная стратегия не является идеальной: подтверждённые предзаказы на Steam Deck тут же начали перепродавать на eBay, в некоторых случаях цена на устройство выросла в два раза.
Например, на сайте онлайн-аукциона можно сейчас «купить» версию Steam Deck с объёмом памяти 64 гигабайта по цене $750 (рекомендованная цена составляет $399). Корреспондент журнала PC Gamer отметил, что самая «дешёвая» консоль с 512 гигабайтами памяти, которую ему удалось найти, стоит на eBay $949.
Напомним, Valve сообщила, что самая дорогая версия Steam Deck с накопителем 512 гигабайт будет стоить $649. Ранее ИА REGNUM сообщило, что этот вариант консоли пользуется наибольшей популярностью среди сделавших предзаказы пользователей Steam.