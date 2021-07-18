Варшава, 18 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Польша на протяжении ближайших десяти лет может догнать средние показатели западноевропейских обществ. Такое мнение 17 июля высказала спикер Сейма Польши Эльжбета Витек, сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Витек, правительство страны имеет план не только на четыре года своего нахождения у власти, но и на следующие десятки лет.

Также спикер польского Сейма указала, что, по ее мнению, решения правительства страны во время пандемии коронавируса были правильными, так как благодаря этому Польша выходит из кризиса «с относительно сухими ногами» по сравнению с другими странами, хотя и не без ущерба для польской экономики.

Кроме того, она указала, что в настоящее время стратегия деятельности правительства страны строится вокруг программы «Польский орден», направленной на поддержку семьи, молодежи, работающих людей, детей, стариков, и в этот документ включены социально-экономические предложения на период после пандемии.

Как добавил Витек, в случае, если эта программа полноценно вступит в силу, «мы догоним средние показатели западноевропейских обществ в течение десятилетия».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что в домах 56 545 жителей Польши отсутствует электричество из-за прокатившейся по стране волны гроз и штормов.