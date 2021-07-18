Екатеринбург, 18 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сильно задержан вылет самолёта до Москвы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Аэрофлота борт

Рейс SU1433 авиакомпании «Аэрофлот» предстояло начать выполнять в 08:20 по местному времени. Но фактически его перенесли на 16:00. Причиной стало неприбытие воздушного судна.

На борт ожидают 100 пассажиров, в том числе пятерых детей. Авиакомпания обеспечила их водой, едой и разместила в гостинице.