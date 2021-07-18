Канны, Франция, 18 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Дирекция Каннского кинофестиваля наградила итальянского кинорежиссёра Марко Беллоккьо почётной «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в мировой кинематограф. Награда была вручена в ходе торжественной церемонии закрытия 74-го Каннского фестиваля.

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Оргкомитет фестиваля удостоил режиссёра награды за «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу». Беллоккьо принял награду из рук режиссёра Паоло Соррентино.

«Я хотел бы разделить эту награду со всеми людьми, которые стали частью моей кинематографической семьи… Ко всему, что я сделал, я приступал с воображением и отвагой. Режиссёр должен уметь проявлять эти качества», — отметил Беллоккьо.

Почётная «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля вручается с 1997 года. Первым обладателем этой награды стал выдающийся шведский режиссёр Ингмар Бергман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главную награду 74-го Каннского фестиваля получила французский режиссёр Джулия Дюкурно за фильм «Титан».