Кейптаун, 18 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В ходе проходящих в ЮАР беспорядков главными объектами нападений мародеров стали банки и банкоматы в Гаутенге и КваЗулу-Натале. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Банковской ассоциации стран Южной Африки (Basa) 17 июля в интервью BusinessInsider SA, передает ИА «Красная Весна».

ЮАР

«По состоянию на вчерашний день, четверг (15 июля) более 1400 банкоматов и около 300 отделений банков и почтовых отделений были подвергнуты вандализму в результате продолжающегося насилия в Квазулу-Натале и Гаутенге», — заявил представитель ассоциации.

Также он указал, что для безопасности своих сотрудников банки ЮАР вынуждены были закрыть в период с 12 по 14 июля свыше 1,3 тыс. своих отделений.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что подрыв конституционного строя был целью организаторов беспорядков в стране.