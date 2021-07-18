Москва, 18 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Специалисты ЦНИИ «Электрон» холдинга «Росэлектроника» начали разработку телекамеры для применения в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ростех»

Новая камера будет отличаться особо высокой чувствительностью — прибор сможет улавливать единицы фотонов, что позволит работать в полной темноте. Камера будет работать в трёх спектральных диапазонах: ближнем инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.

В арктических широтах эта камера сможет использоваться для обнаружения айсбергов при шторме на расстоянии до 30 км. Ожидается, что камера найдёт применение и в других сферах, включая поисково-спасательные операции и мониторинг электрических сетей.

«Универсальные телекамеры могут применяться не только в экстремальных условиях Арктики, их потенциал гораздо шире… Уникальные характеристики прибора позволяют вести качественный круглосуточный мониторинг с дронов или кораблей даже при тумане, дожде, снеге и прочих условиях плохой видимости», — рассказал генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

На разработку высокочувствительной телекамеры по итогам конкурсного отбора Минпромторга России выделено 126 млн рублей. Планируется, что серийное производство будет запущено в 2024 году.