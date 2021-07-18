Вашингтон, 18 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Nvidia заявила, что технология Nvidia DLSS в ПК-версии симулятора гонок F1 2021 позволяет повысить на 65% производительность игры, запущенной с разрешением 4K. Об этом 17 июля сообщил портал Wccftech.

Rick Dikeman Формула-1

Компания заявила, что, начиная с RTX 3070, все её видеокарты способны выдать в F1 2021 более 60 FPS (кадров в секунду) при максимальных настройках графики.

Корреспонденты издания отметили, что по какой-то причине реализация DLSS в F1 2021 «оставляет желать лучшего». Они обратили внимание, что в игре DLSS можно включить только в случае разрешения 4K. Кроме того, журналисты написали в статье, что если в других играх включение функции не вносит заметных изменений в«картинку», тоэтого нельзя сказать о F1 2021.

Напомним, F1 2021 представляет собой симулятор гонок в классе «Формула-1». Релиз игры состоялся 15 июля 2021 года.