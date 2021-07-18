Нью-Йорк, США, 18 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. На торгах международным аукционным домом Sotheby's впервые был продан за криптовалюту бриллиант в 101 карат за $12,3 млн анонимному коллекционеру. Об этом 17 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на портал iXBT.

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Уточняется, что этот драгоценный камень стал наиболее дорогим из таковых, какие были куплены за криптовалюту.

При этом в аукционном доме не уточнили, за какую именно криптовалюту был приобретен бриллиант, однако известно, что «Сотбис» принимает оплату либо в биткоинах, либо в эфириумах.

Отметим, указанный драгоценный камень грушевидной формы получил название The Key 10 138 и относится к классу D color, который является наивысшим сортом белых бриллиантов.