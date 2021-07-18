Мехико, 18 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В ходе закупок бесплатных лекарств для населения Мексики больше не будет коррупции. Об этом 18 июля заявил на пресс-конференции в Мехико президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ИА «Красная Весна».

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Также он уточнил, что на будущей неделе правительством страны представит отчет о покупке лекарств для не имеющих медицинской страховки граждан, и добавил, что все лекарства приобретены по справедливой цене, в результате чего было закуплено достаточное количество медикаментов.

Кроме этого мексиканский президент напомнил, что примерно у половины населения Мексики нет медицинских страховок.

В то же время Андрес Мануэль Лопес отметил, что правительство сможет гарантировать право на бесплатную медицину посредством планируемой конституционной реформы, после которой, по его словам, медицинское обслуживание и лекарства будут бесплатны для всех, кто не имеет доступа к социальной страховке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что серия мощных взрывов прогремела на заводе по сборке автомобилей BRP Plant II в мексиканском штате Чиуауа.