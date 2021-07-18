Пекин, , 10:44 — REGNUM США и Тайвань должны быть готовы к тому, что после совершения ими провокаций у границ Китая, им будет нанесён китайской стороной внезапный удар. Об этом 17 июля говорится в редакционной статье газеты Global Times, которая издается при ЦК Компартии КНР, передает ИА «Красная Весна».

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В материале издания подчеркивается, что Вашингтон перешел границы дозволенного тогда, когда самолет ВВС США приземлился в столице Тайваня городе Тайбэй. Также указывается, что власти КНР привали Соединенных Штатов «перестать играть с огнём».

При этом отмечается, что, хотя американские ВС и являются одними из наиболее сильных в мире, власти США не смогут оперативным образом перебросить в район Тайваня крупные силы.

Кроме этого, уточняется, что в связи с этим обстоятельством Китай имеет в районе Тайваня военное преимущество и «твердую волю использовать военную силу в решающей схватке по тайваньскому вопросу».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что семь китайских чиновников попали в чёрный список США «за Гонконг».