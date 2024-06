Вашингтон, 18 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Озвучивший одного из персонажей видеоигры The Last of Us актёр Джеффри Пирс получил роль в одноимённом сериале HBO. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Кадр из игры «The Last of Us» Под защитой

В видеоигре Пирс озвучивал Томми — брата главного героя Джоэла Миллера. В сериале актёр озвучки сыграет бунтаря по имени Перри, который должен появиться в нескольких эпизодах.

Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль, Белла Рамзи и Гэбриел Луна. Над сценарием работают Крейг Мейзин и Нил Дракманн. За музыкальное сопровождение композитор оригинальной игры Густаво Сантаолалья.

Видеоигра The Last of Us («Одни из нас») от студии Naughty Dog вышла в 2013 году. Игра получила хорошие отзывы у критиков и быстро завоевала популярность среди игроков.

В 2020 году телеканал HBO решил снять сериал на основе этой видеоигры. «Одни из нас» станет первым сериалом HBO на основе видеоигры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле продюсер Крэйг Мазин рассказал, что сериал «Одни из нас» будет состоять из 10 часовых эпизодов.