Москва, 18 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Российской Федерации смертность, связанная с наркотиками, в 2020 году выросла на 60% по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводит Росстат.

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Сообщается, что в 2020 году в России смертей, связанных с наркотиками было 7316, тогда как в 2019 году — 4569. При этом в период с 2016 по 2018 годы от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4 — 4,8 тысячи человек.

В статистический отчет о смертности в России впервые включена новая причина смерти — «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19». Она, согласно официальным данным, стала причиной смерти 144 691 гражданина России.

Однако специалисты отмечают, что влияние пандемии на смертность шире, чем то количество людей, которые умерли непосредственно от COVID-19. Так, перенесенное заражение коронавирусом усиливает течение хронических заболеваний — это, в частности, отразилось на росте смертности в России от болезней системы кровообращения (+11,6% в 2020 году), болезней нервной системы (+20,9%), эндокринной системы (+25%). Смертность от пневмонии выросла в 2,4 раза.

С этим же связан рост смертности от наркотиков и алкоголя.