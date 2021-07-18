Иерусалим, , 09:55 — REGNUM Правительство Израиля может взять под свой контроль уголовное дело о коррупции, главным фигурантом которого являются ближайшие к бывшему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху лица. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Коррупция

Уточняется, что министр обороны страны Бени Ганц и министр юстиции Гидеон Саар официально заявили, что ими будет рассмотрен вопрос о проведении правительственного специального расследования так называемого дела «3000».

Отметим, дело «3000», одним из подозреваемых по которому проходит двоюродный брат и личный адвокат Биньямина Нетаньяху — Давид Шимрон, было возбуждено в 2016 году, после опубликования журналистами расследования, посвященного закупке Минобороны Израиля трех подводных лодок и четырех военных катеров у германской компании Thyssen Krupp, так как в ходе этой сделки было допущено множество нарушений.