Вашингтон, 18 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Valve надеется, что в случае консоли Steam Deck ей удастся избежать проблем, связанных с известной неисправностью («дрифтом») джойстиков. Интервью с инженерами компании 17 июля опубликовал портал IGN.

christianladewig0 Джойстики

Специалисты отметили, что Valve хорошо осведомлена об этой проблеме и сообщили, что при производстве джойстиков портативной консоли используются высококачественные и надёжные детали. Они добавили, что компания провела «массу испытаний на надежность» частей Steam Deck, прежде чем запустить консоль в производство.

«Мы не хотели рисковать, верно? — сказал дизайнер Steam Deck Джон Икеда, — я уверен, что наши клиенты тоже не хотят, чтобы мы рисковали». Его коллега Язан Альдехайят добавил, что, конечно, рано или поздно все части консоли выйдут из строя, однако инженеры Valve считают, что люди, купившие Steam Deck «будут очень довольны и счастливы».

Напомним, Valve представила Steam Deck 15 июля 2021 года. Стоимость самой «дешёвой» версии портативной консоли составит в США $399, самой дорогой — $649. Продажи Steam Deck начнутся в декабре 2021 года.