Токио, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга собирается принимать участие в выборах на пост лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на агентство Jiji Press.

Ёсихидэ Суга 内閣官房内閣広報室

Как сказал в ответ на вопрос о своем возможном участии в выборах лидера ЛДП Суга, его возможное участие в них «не является сюрпризом».

Также премьер-министр Японии указал, что он «смиренно принимает» падение уровня одобрения его правительства и добавил, что, по его мнению, для этого есть разные причины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что власти Японии намерены завершить вакцинацию против коронавирусной инфекции всех желающих к октябрю — ноябрю 2021 года.