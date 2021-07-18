Вашингтон, 18 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Все научные инструменты космического телескопа «Хаббл» возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Hubble Space Telescope Телескоп «Хаббл»

В июне в работе орбитального телескопа возникли проблемы, из-за которых специалистам NASA пришлось приостановить выполнение научной программы и перевести все инструменты «Хаббла» в безопасный режим. Изучение проблемы показало, что она связана со сбоем в работе компьютера полезной нагрузки, который контролирует работу инструментов телескопа.

15 июля работающая с «Хабблом» команда переключила компьютер на резервное оборудование. Последующие тесты показали, что телескоп готов вернуться к работе. «Хаббл» возобновил сбор научных данных 17 июля.

«Все инструменты космического телескопа «Хаббл» теперь находятся в рабочем состоянии, продолжая собирать научные данные для дальнейшего изучения Вселенной», — отметили в NASA.

Телескоп «Хаббл» был выведен на околоземную орбиту в 1990 году. По итогам 30 лет работы телескопа опубликовано более 18 тысяч научных работ, в которых использовались полученные «Хабблом» данные.