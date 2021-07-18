Москва, 18 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Онлайн-сервис Superjob провел исследование по вопросу четырехдневной рабочей недели. Исследование проводилось с конца июня и до середины июля. В нём приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.

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В исследовании был в том числе вопрос о том, поддерживают ли респонденты введение четырехдневной рабочей недели. Оказалось, что 44% экономически активных граждан поддерживают введение четырехдневной рабочей недели. Против выступают 34%, но они опасаются вероятного падения доходов, а не выступают принципиально против.

Примечательно, что 63% респондентов считают, что за четыре рабочих дня они смогут выполнить такой же объем работы, что и за пять дней. Только каждый четвертый (24%) думает, что не справится с таким же объемом работы.

Что касается работодателей, то им задавался вопрос о том, обсуждают ли в их компании введение четырехдневной рабочей недели. 76% ответили, что этот вопрос не обсуждается. 12% работодателей ответили, что думали над этим вопросом, но пришли к мнению, что такой режим работы недопустим. 5% ответили, что введение четырехдневной рабочей недели не исключено. 3% заявили, что вводили сокращенную рабочую неделю, но потом всё равно вернулись на пятидневку. Только 1% ответил, что работает в этом режиме.