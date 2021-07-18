Берн, 18 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В результате того, что причиной произошедшего в Германии катастрофического наводнения были названы изменения климата, это сделало последние центральным вопросом предвыборных кампаний всех немецких политических сил. Об этом 17 июля написала швейцарская газета Tages Anzeiger, передает ИА «Красная Весна«

(сс) terimakasih0 Наводнение

»Несомненно то, что ураган наконец поставил политику защиты климата в центр избирательной кампании», — говорится в материале издания.

Помимо этого отмечается, что лидеры ведущих политических сил ФРГ увидели в усилении проливных дождей следствие антропогенного изменения климата.

Кроме того, указывается, что кандидат на пост бундесканцлера от союза немецких партий ХДС/ХСС Армин Лашет, также являющийся премьер-министром пострадавшей от наводнения федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, призвал к «большей скорости» в вопрос борьбы с изменениями климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проливные дожди с грозами вызвали наводнения и локальные подтопления в ряде регионов Австрии.