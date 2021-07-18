Сакраменто, США, 18 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Издательская компания 2K неожиданно для фанатов вселенной XCOM выпустила новую мобильную игру по франшизе. Об этом 17 июля сообщил портал Eurogamer.

Цитата из к/ф «Пол Секретный материальчик». Реж. Грег Моттола. 2011. США, Великобритания Инопланетянин

Проект получил название XCOM Legends, релиз состоялся в формате раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам). Стоит отметить, что игра пока доступна не во всех регионах, например, она отсутствует в российской версии магазина Google Play.

Реализацией проекта занимается малоизвестная студия Iridium Starfish, офис которой расположен в штате США Калифорния. Издание отметило, что эта компания «связана» с Take-Two Interactive Software, которая является материнской по отношению к 2K.

https://twitter.com/eurogamer/status/1416470386561232896

Стоит отметить, что этот проект по франшизе XCOM впервые заметил в 2020 году пользователь форума Reddit, известный под ником bjt23. Разработчики позиционируют XCOM Legends как пошаговую ролевую игру, в рамках режима кампании геймерам предлагают отбивать волны врагов.