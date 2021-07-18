Аккра, 18 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В настоящее время в трех из 16 регионов Ганы наблюдается вспышка птичьего гриппа, которая может задеть в общей сложности около 600 тыс. голов домашней птицы. Такие данные 17 июля подтвердил директор ветеринарной службы Министерства продовольствия и сельского хозяйства африканской страны Патрик Абаке в интервью Bloomberg, передает ИА «Красная Весна».

Птичий грипп

По словам Абаке, птичий грипп обнаружен в Большой Аккре, Вольте и Центральных регионах. Также он утончил, что около 6 тыс. голов домашней птицы уже погибли от него и около 4,5 тыс. — забиты в ходе борьбы с распространением эпидемии.

Также он указал, что ганское правительство сразу же запретило импорт мяса птицы из Нигерии и Того, и добавил, что руководство Ганы не реагировало на вспышку этого заболевания в январе, когда болезнь была впервые обнаружена в названных странах, из-за того, что тогда птичий грипп не распространялся.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что случай заражения человека птичьим гриппом был зарегистрирован в городе Бачжун провинции Сычуань на юго-западе Китая.