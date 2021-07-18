Берн, 18 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В связи со случившейся в Германии, связанной с наводнениями, катастрофой политики ФРГ должны ответить на многие вопросы. Об этом 18 июля пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, передает ИА «Красная Весна».

Hans Наводнение

При этом ранее большая часть немецких политиков заявила о необходимости срочно заняться проблемами изменения климата.

«Если изменение климата способствует катастрофическим погодным явлениям, таким как проливной дождь или периоды засухи, то сокращения выбросов CO2 недостаточно. Общество также должно лучше защищаться от последствий глобального потепления. Поэтому вопросы об ответственности, которые теперь следует задать немецким политикам, касаются не только вывода из эксплуатации угольных электростанций или строительства дополнительных ветряных электростанций», — говорится в материале швейцарской газеты.

Также уточняется, что, по мнению издания, руководство Германии должно ответить на вопросы о том: насколько эффективной является работа систем предупреждения населения находящихся под угрозой затопления районов о внезапных наводнениях; какие принимаются конструктивные меры для отвода большого количества сточных вод от населенных пунктов; и как осуществляется пространственное планирование, которое должно разумно контролировать развитие поселений в подверженных наводнениям регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших в результате наводнения, вызванного сильными дождями достигло 156 человек в Германии.