Москва, 18 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Самым популярным автомобилем сегмента SUV на вторичном рынке в России по итогам второго квартала 2021 года стала модель Lad 4×4 («Нива»). Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Авто».

Иван Шилов ИА REGNUM Нива

Средняя стоимость автомобиля этой модели на вторичном рынке составила 180 тысяч рублей. За последней год цена выросла на 12,5%.

В тройку самых популярных внедорожников также вошли Chevrolet Niva со средней ценой 300 тысяч рублей и Renault Duster со средней стоимостью около 700 тысяч рублей.

Замкнули пятёрку самых востребованных моделей сегмента SUV Toyota RAV4 (средняя стоимость 1 млн 360 тысяч рублей) и Nissan Qashqai (790 тысяч рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым продаваемым внедорожником в России в период с 2011 по 2020 год включительно стала модель Renault Duster.