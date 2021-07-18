Токио, 18 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. До 15 человек возросло число жертв схода оползня в центральной части Японии. Об этом 18 июля сообщает телеканал NHK.

Galeria del Ministerio de Defensa del Perú Оползень

Сход оползня произошёл утром 4 июля в городе Атами (префектура Сидзуока), поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается до сих пор. Без вести пропавшими числятся 14 человек.

Общая протяжённость оползня составила около двух километров, были повреждены более 130 зданий. Причиной оползня стали аномально сильные ливни, которые шли несколько дней в центральной и восточной части страны. В нескольких районах Японии за двое суток зафиксировано выпадение от 400 до 600 мм осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших и 20 пропавших без вести в результате схода оползня в Японии.