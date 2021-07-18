Анкара, 18 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Турецкие партия справедливости и развития (ПСР) и партия националистического действия (ПНД), которые входят в правящий в стране «Народный альянс», согласовали законодательное снижение порога прохождения в турецкий парламент с 10% до 5%. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации издания, несмотря на то, что проекты соответствующих законов еще не доработаны, ПСР и ПНД уже согласовали снижение избирательного порога до 5%, при том, что ранее предполагалось, что он будет понижен до 7%.

Кроме того, правящий в стране «Народный альянс» договорился о внесении изменений в критерии участия в выборах. В настоящее время любая политическая партия, имеющая не менее 20 мест в парламенте, может участвовать в выборах, даже если не отвечает остальным требованиям. Отмечается, что в дальнейшем эта возможность будет отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральная прокуратура Анкары потребовала 22 года и шесть месяцев тюремного заключения для вывезенного из Киргизии и обвиняемого в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена (FETO) Орхана Инанды.