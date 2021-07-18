Киев, 18 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» на допрос министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы вручить ему «письменное подозрение» и провести с ним «процессуальные действия». Информацию об этом опубликовало украинское издание «Главком».

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

Министр обороны России «обвиняется» в якобы «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». СБУ требует от генерала армии Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в «Донецкой и Луганской областях». Повестку подписал старший следователь ГУ СБУ Тарас Бутенко.

Напомним, что подобные «вызовы» российских граждан и должностных лиц на Украину для «проведения следственных действий» происходят далеко не первый раз. Так, в 2016 году бывший тогда генеральным прокурором Украины Юрий Луценко грозился арестовать министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских граждан, которых Киев обвинил в преступлениях «против основ национальной безопасности Украины».

В 2014 году украинское МВД пыталось «допросить» лидеров российский парламентских партий Владимира Жириновского (ЛДПР), Геннадия Зюганова (КПРФ), Сергея Миронова (СР).