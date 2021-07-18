Вашингтон, 18 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На должность режиссёра мини-сериала «Континенталь» с предысторией серии фильмов «Джон Уик» утверждён Альберт Хьюз. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

Режиссёр подписал соответствующий контракт с дистрибьюторской компанией Lionsgate и телевизионным каналом Starz. Согласно условиям контракта Хьюз снимет две из трёх серий «Континенталя». Режиссёр для оставшейся серии ещё не выбран.

В проекте задействованы многие создатели оригинальной серии фильмов, включая сценариста Дерека Колстада и исполнительного продюсера Чада Стахелски. Действия в приквеле будут происходить за 40 лет до событий первого фильма.

Боевик «Джон Уик» вышел в 2014 году, позже франшиза пополнилась ещё двумя фильмами, а также серией комиксов и видеоигр. В настоящее время ведутся съёмки четвёртого фильма франшизы, который должен выйти в 2022 году.