Лондон, 18 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Тест на коронавирус министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида показал положительный результат. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на сообщение британского министра на его странице в соцсети Twitter.

Foreign and Commonwealth Office Саджид Джавид

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"Сегодня утром у меня был положительный тест на ковид. Я жду результатов ПЦР-теста, но, по счастью, я прошел вакцинацию, и симптомы у меня слабые», — говорится в сообщении Джавида.

При этом глава минздрава Британии призвал всех граждан страны из числа тех, кто еще не вакцинировался, принять участие в прививочной кампании.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 189 956 405.