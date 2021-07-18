Анкара, , 08:13 — REGNUM Генеральная прокуратура Анкары потребовала 22 года и шесть месяцев тюремного заключения для вывезенного из Киргизии и обвиняемого в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена (FETO) Орхана Инанды. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Turkish Minute.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в обвинительном заключении генпрокуратуры Анкары Инанды выдвигается обвинение в «управлении вооруженной террористической организацией».

При этом названный гражданин Киргизии возглавлял турецко-киргизскую сеть школ «Сапат», действующую на территории Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая национальная разведывательная организация провела спецоперацию, в ходе которой схватила и вывезла из Киргизии в Турцию директора сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды.